Ojol Dikeroyok 3 Pemuda Mabuk di Bandung, Diserang Pakai Tongkat Besi

jpnn.com, BANDUNG - Seorang pengemudi ojek online (ojol) berusia lanjut menjadi korban pengeroyokan saat tengah mengantarkan penumpang di Kota Bandung.

Korban diketahui bernama Kuswara Iskandar (61 tahun). Dia dikeroyok tiga pemuda di Simpang Otista - Sudirman, Kecamatan Astanaanyar, Kota Bandung pada Selasa (1/9/2026) dini hari.

Akibat kejadian tersebut, Kuswara mengalami sejumlah luka pada bagian hidung, wajah, dan tangan.

"Korban mengalami luka di bagian hidung, wajah, dan bengkak bagian tangan sebelah kanan," kata Kapolsek Astanaanyar Kompol Fetrizal saat dikonfirmasi, Rabu (2/9).

Dia menjelaskan peristiwa tersebut bermula saat korban tengah mengantarkan penumpang dan melintas di Simpang Otista - Sudirman.

Saat itu korban berpapasan dengan tiga orang pelaku yang berboncengan menggunakan sepeda motor.

Ketiga pelaku masing-masing AG (29 tahun) warga Padasuka, RG (22) warga Padasuka, dan RA (21), warga Cikutra.

"Ketiga pelaku dalam kondisi mabuk, terpengaruh minum-minuman keras," ujarnya.