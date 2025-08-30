Ojol Dilindas Polisi, Jerinx SID Ingin Kapolri Segera Diganti
jpnn.com, JAKARTA - Drummer Superman Is Dead, Jerinx alias JRX menyoroti kejadian tewasnya driver ojek online, Affan Kurniawan akibat dilindas mobil rantis milik Brimob.
Dia dan personel Superman Is Dead lainnya mengecam kerasa tindakan aparat tersebut.
"Hati kami terasa ikut tergilas. Bayangkan sakitnya menjadi korban pembunuhan yang direncanakan ini," ungkap Jerinx SID melalui akun miliknya di Instagram, Jumat (29/8).
Suami Nora Alexandra itu menyadari bahwa tidak semua polisi jahat.
Akan tetapi, menurut Jerinx SID, kejadian polisi melindas driver ojek online sangat biadab.
"Saat dibui, saya lalui banyak pengalaman tulus dan menyenangkan dengan banyak polisi. Saya percaya tak semua polisi itu jahat. But sadly, kasus pembunuhan warga sipil ini -- its lower than evil," lanjut pelantun Lady Rose itu.
Oleh sebab itu, Jerinx SID menuntut agar polisi yang melindas Affan Kurniawan segera dipecat.
Selain itu, dia juga merasa Kapolri juga harus bertanggung jawab dan diganti.
