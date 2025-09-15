menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Ojol hingga Kurir Dapat Diskon 50 Persen Iuran JKK dan JKM

Ojol hingga Kurir Dapat Diskon 50 Persen Iuran JKK dan JKM

Ojol hingga Kurir Dapat Diskon 50 Persen Iuran JKK dan JKM
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ilustrasi Foto: Dok. Kemenko Perekonomian

jpnn.com - Menteri Koordinator Bidang Perenomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah memberikan bantuan iuran jaminan kehilangan, kecelakaan kerja, dan kematian bagi pekerja.

Para pekerja tersebut termasuk pengemudi ojek online atau ojol, ojek panggalan, sopir, kurir, dan logistik.

Bantuan itu diberikan dalam program Pemerintah Pusat dalam rangka stimulus ekonomi untuk masyarakat dan pelaku usaha.

Baca Juga:

Untuk para pekerja tersebut, diberikan diskon 50 persen saat membayar iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

“Jadi, ini bagi pekerja bukan penerima upah itu adalah pengemudi transportasi online atau ojol, ojek panggalan, sopir, kurir, dan logistik,” ucap Airlangga di Istana Kepresidenan, pada Senin (15/9).

“Target penerimanya adalah 731.361 orang, diberikan diskon 50 persen untuk JKK dan JKM,” lanjutnya.

Baca Juga:

Dia menjelaskan, anggaran yang disiapkan untuk program JKK dan JKM tersebut Rp 36 miliar dan disiapkan oleh BPJS.

“Nah, ini JKK itu santunan kematian 48 kali upah, santunan cacat 56 kali upah, beasiswa Rp 174 juta untuk 2 orang anak, dan jaminan kematian itu totalnya bisa menerima Rp 42 juta,” jelasnya.

Pemerintah berikan diskon 50 persen bagi ojol, ojek panggalan, sopir, kurir, dan logistik saat membayar iuran JKK dan Jaminan Kematian (JKM).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI