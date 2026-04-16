menu
JPNN.comJPNN.com
Ojol, Pelajar, hingga Artis Jadi Duta Anti Narkoba di Riau, Nyatakan Perlawanan Terbuka

Ojol, Pelajar, hingga Artis Jadi Duta Anti Narkoba di Riau, Nyatakan Perlawanan Terbuka

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Salah satu driver ojek online yang dikukuhkan menjadi Duta Anti Narkoba Polda Riau. Foto: Bidhumas Polda Riau

jpnn.com, PEKANBARU - Polda Riau mengukuhkan 23 Duta Anti Narkoba yang berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari pengemudi ojek online (ojol), pelajar, hingga kalangan artis.

Para duta narkoba itu dikukuhkan pada Kamis 16 April 2026 di Aula Tribrata Lantai 5 Polda Riau.

Pengukuhan tersebut menjadi simbol perlawanan terbuka terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Bumi Lancang Kuning, sekaligus dirangkai dengan deklarasi Kampung Tangguh Anti Narkoba.

Baca Juga:

Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan mengatakan gerakan ini tidak sekadar seremonial.

Melainkan sebuah langkah nyata untuk membangun kesadaran kolektif seluruh elemen masyarakat.

“Peristiwa di Panipahan beberapa waktu lalu harus kita maknai sebagai wake-up call bagi kita semua. Ini bukan hanya tugas Polri, tetapi juga seluruh elemen masyarakat,” tegas Irjen Herry.

Baca Juga:

Sebanyak 23 duta yang dikukuhkan terdiri dari 5 duta nasional, termasuk artis, serta 18 duta lokal yang berasal dari berbagai profesi seperti pelajar dan pekerja sektor informal, termasuk ojol.

Mereka diharapkan menjadi agen perubahan dalam menyuarakan bahaya narkoba di lingkungan masing-masing.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

