Ojol Tewas Dilindas Rantis Brimob, Sherina Munaf: Sampai Kapan Pura-Pura Semua Baik-Baik Saja?

jpnn.com, JAKARTA - Musisi sekaligus aktris Sherina Munaf turut buka suara atas tragedi pengemudi ojek online (ojol) yang meninggal dunia setelah dilindas mobil rantis Brimob, saat pengamanan demo di Jakarta pada Kamis (28/8).

Dalam unggahannya di Instagram, dia menyuarakan kekecewaan dan keresahannya atas apa yang terjadi.

"Enggak tahu lagi kalau seperti ini masih juga dinormalisasikan. Enggak tahu lagi kalau bersuara soal ketidakadilan itu dicap terlalu idealis. Enggak tahu lagi kalau kekerasan yang terdokumentasi nyata ini masih bisa dilihat sebelah mata," ujar Sherina Munaf melalui akunnya di Instagram, dikutip Jumat (29/8).

"Mau sampai kapan pura-pura semua baik-baik saja?" sambungnya.

Dalam unggahannya tersebut, penyanyi 35 tahun itu juga menyoroti sikap aparat.

Dia menuturkan, aparat kepolisian seharusnya melindungi rakyat, bukan justru sebaliknya.

"Aparat seharusnya melindungi rakyatnya, bukan mengambil nyawa seseorang yang tengah bekerja banting tulang," kata Sherina Munaf.

Dia lantas menyampaikan belasungkawanya terhadap keluarga pengemudi ojek online yang meninggal dunia.