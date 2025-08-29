Pengemudi Ojol Tewas, Rektor Minta UI Salemba Tidak Beraktivitas

jpnn.com - JAKARAT - Rektor Universitas Indonesia Heri Hermansyah meminta seluruh dosen, tenaga kependidikan (tendik), dan mahasiswa untuk bekerja dan belajar dari rumah hari ini, Jumat (29/8).

Permintaan Rektor UI itu ditujukan kepada dosen, tendik, dan mahasiswa UI Salemba.

Pihak UI meminta hal itu karena melihat situasi terkini yang berpotensi mengganggu keamanan, kenyamanan, serta kelancaran kegiatan akademik.

"Saya meminta hari ini seluruh aktivitas belajar mengajar dilaksanakan dari rumah," kata Prof. Heri dalam SE Nomor 3525/UN2.R/SDM.06.00/2025 yang dikeluarkan Jumat, 29 Agustus 2025.

Rektor Heri juga meminta seluruh dosen, tendik dan mahasiswa UI Salemba untuk tidak berada di lingkungan kampus hingga situasi kondusif.

Selanjutnya, untuk pelaksanaan kegiatan akademik akan diumumkan melalui kanal resmi Universitas Indonesia.

"Demi keamanan seluruh dosen, tendik, dan mahasiswa, jangan berada di lingkungan kampus UI Salemba," tutur Prof. Heri.

Permintaan Rektor UI tersebut bersamaan dengan situasi dan kondisi di Jakarta menyusul demonstrasi 28 Agustus yang ricuh hingga diwarnai insiden rantis Brimob melintas pengemudi ojol saat situasi tak terkendali. (esy/jpnn)