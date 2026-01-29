Okamoto Ajak Pasangan Muda Intip Prediksi Percintaan Berdasarkan Zodiak di 2026

jpnn.com, JAKARTA - Brand Okamoto asal Jepang, menggandeng Astrologer Canti Widyadhari, menghadirkan inisiatif unik edukasi hubungan yang fun dan relevan bagi setiap pasangan di tahun 2026.

Okamoto mengajak pasangan untuk mengintip prediksi percintaan berdasarkan zodiak, sekaligus berbagi tips menjalani hubungan saling menghargai, dan tetap bertanggung jawab.

"Pendekatan zodiak digunakan sebagai medium reflektif agar percakapan seputar intimasi tidak lagi terasa kaku bagi generasi muda," ungkap Senior Chief Marketer Okamoto Industries (HK) Ltd., Holly Kwan, Kamis (29/1).

Menurutnya, inisiatif ini merupakan upaya Okamoto yang merupakan brand kondom unggulan asal negeri Sakura itu, untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat, khususnya generasi muda.

Caranya, dengan melalui panduan menjaga keharmonisan hubungan yang relevan dan mudah diterapkan.

"Bagi kami, hubungan yang sehat berangkat dari komunikasi yang terbuka. Kami menggunakan astrologi sebagai cara ringan untuk membuka ruang diskusi seputar dinamika hubungan," ujar Holly.

Menanggapi hal itu, Psikolog dan Sex Educator Febrizky Yahya melihat bahwa tren zodiak bisa menjadi medium psikologis yang efektif dalam memberikan edukasi kepada pasangan.

Menurutnya, dalam psikologi, percakapan dan refleksi diri sering kali dimulai dari hal-hal yang dekat dengan keseharian.