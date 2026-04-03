Okin Diduga Ingin Jual Rumah, Rachel Vennya Beri Respons Menohok

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Rachel Vennya diduga menyindir mantan suaminya, Niko Al Hakim alias Okin di media sosial.

Awalnya, dia mengaku lelah mengumbar masalah di depan publik. Namun, menurutnya semua yang dialami telah keterlaluan.

“Sebenarnya capek banget drama di media sosial, ya Allah. Benar-benar capek. Tetapi kalau enggak diomongkan dan diceritakan, makin keterlaluan," tulis Rachel Vennya melalui akun miliknya di Instagram baru-baru ini.

“Capek banget, kerja dari pagi sampai malam buat anak-anak, buat sekolahnya, lesnya yang segambreng, jalan-jalan sampai ultah-ultah mereka, prestasi mereka yang aku fasilitasi tapi masih saja dibeginikan. Tega banget tapi ya sudah telan saja. Sedih sih, tapi mau bagaimana,” lanjutnya.

Rachel Vennya ternyata menyindir Okin yang diduga berniat menjual rumah yang pada awalnya diniatkan untuk anak.

Dia kaget ketika pertama kali mengetahui rencana jual rumah tersebut.

“Sekarang enggak ada hitam di atas putih, mau dia jual, notabene adek-adek masih tinggal di sana, tanpa babibu langsung ada orang yang mau ukur dan mau jual rumahnya yang adek-adek gue enggak tahu harus bagaimana,” ucap pemain film Sleep Call itu.

Oleh sebab itu, Rachel Vennya sangat kecewa dengan niat Okin menjual rumah.