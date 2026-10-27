Oknum Anggota Polisi di Siak Diduga Bunuh Ibu Kandung

jpnn.com - SIAK - Seorang anggota kepolisian diduga terlibat dalam kasus pembunuhan terhadap ibu kandungnya sendiri di Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Riau, Selasa (27/10) pagi.

Korban berinisial Farida (64) ditemukan meninggal dunia di kediamannya.

Kasus tersebut kini ditangani Satreskrim Polres Siak bersama Sie Propam Polres Siak.

Terduga pelaku telah diamankan tidak lama setelah kejadian untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Siak AKP Raja Kosmos Parmulais membenarkan adanya dugaan tindak pidana pembunuhan tersebut.

Dia mengatakan bahwa laporan awal diterima Polsek Sungai Apit sebelum ditindaklanjuti oleh petugas gabungan.

“Polsek Sungai Apit menerima laporan adanya dugaan tindak pidana pembunuhan. Menindaklanjuti laporan tersebut, Satreskrim, Pamapta, dan Sie Propam melakukan olah TKP,” ujar Kosmos.

Peristiwa itu terjadi di rumah korban yang berada di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Sungai Apit, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak.