Oknum ASN Kementerian PU Tanam Ganja di Belakang Rumah, Lihatlah Kelakuannya

jpnn.com - Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Kementerian Pekerjaan Umum (PU) di Kota Bandung ditangkap jajaran Satres Narkoba Polrestabes Bandung setelah kedapatan menanam pohon ganja di halaman rumahnya.

Penggerebekan dilakukan petugas yang dipimpin Kasat Narkoba Polrestabes Bandung Kompol Oliestha Ageng Wicaksana di kediaman pelaku, Perumahan Bumi Orange, Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jumat (18/9/2026).

Pantauan wartawan di lokasi, tanaman ganja itu ditanam di media pot halaman belakang rumahnya. Ada sekitar delapan pot dengan tinggi pohon yang bervariasi, kemudian ada juga pohon yang masih kecil dan disinari dengan lampu UV.

Pelaku berinisial AS (49 tahun) tampak tak bisa berkutik saat polisi mengetahui aktivitas ilegalnya. Dia hanya tertunduk dengan tangan yang sudah terikat kabel ties.

Oliestha mengatakan, pengungkapan ini berawal dari perkembangan kasus narkoba yang terungkap di Jalan Suci, Kota Bandung. Polisi lalu menelusuri sampai akhirnya ditemukan ada pohon ganja yang ditanam di rumah AS.

Di lokasi, polisi menemukan ada delapan batang pohon ganja berusia 4 setengah bulan dan sisanya puluhan ganja yang baru ditanam kurang dari seminggu.

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Polisi menemukan delapan batang pohon ganja yang kurang lebih berusia 4 setengah bulan dan ada 28 pohon ganja yang masih berusia kurang lebih baru beberapa minggu.

"Kemudian, kami mintai keterangan, orang yang kami target tersebut atas nama AS berusia 49 tahun," kata Oliestha saat ditemui di TKP.