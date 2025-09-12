menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Oknum Dokter dan Istri Ditangkap Polda Jambi, Kasusnya Berat

Oknum Dokter dan Istri Ditangkap Polda Jambi, Kasusnya Berat

Oknum Dokter dan Istri Ditangkap Polda Jambi, Kasusnya Berat
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kadubdit Penmas Bidang Humas Polda Jambi, Kompol M Amin Nasution. (ANTARA/Nanang Mairiadi)

jpnn.com - Tim Opsnal Direktorat Narkoba Polda Jambi menangkap seorang oknum dokter inisial F beserta istrinya inisial E.

Keduanya ditangkap bersama sejumlah orang lainnya atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu.

Penangkapan dilakukan polisi di wilayah Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

Baca Juga:

Kasubdit Penmas Bidang Humas Polda Jambi Kompol Amin Nasution mengakui ada seorang oknum dokter dan istri ditangkap di Kabupaten Bungo.

Pelaku kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu itu sedang diperiksa intensif di Mapolda Jambi.

"Benar, ada seorang oknum dokter ditangkap bersama istrinya yang saat ini tengah diperiksa intensif di Ditresnarkoba Polda Jambi," ujarnya.

Baca Juga:

"Penangkapan terhadap oknum dokter dengan lima orang tidak sama dan tidak satu rangkaian jejaring narkoba," lanjutnya.

Sementara itu, KBO Satres Narkoba Polres Bungo Ipda Ferry Irawan membenarkan adanya penangkapan oknum dokter bersama istri tersebut.

Tim Polda Jambi menangkap seorang oknum dokter bersama istri terkait kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu. Begini informasinya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI