Oknum Dokter dan Istri Ditangkap Polda Jambi, Kasusnya Berat

jpnn.com - Tim Opsnal Direktorat Narkoba Polda Jambi menangkap seorang oknum dokter inisial F beserta istrinya inisial E.

Keduanya ditangkap bersama sejumlah orang lainnya atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu.

Penangkapan dilakukan polisi di wilayah Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

Kasubdit Penmas Bidang Humas Polda Jambi Kompol Amin Nasution mengakui ada seorang oknum dokter dan istri ditangkap di Kabupaten Bungo.

Pelaku kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu itu sedang diperiksa intensif di Mapolda Jambi.

"Benar, ada seorang oknum dokter ditangkap bersama istrinya yang saat ini tengah diperiksa intensif di Ditresnarkoba Polda Jambi," ujarnya.

"Penangkapan terhadap oknum dokter dengan lima orang tidak sama dan tidak satu rangkaian jejaring narkoba," lanjutnya.

Sementara itu, KBO Satres Narkoba Polres Bungo Ipda Ferry Irawan membenarkan adanya penangkapan oknum dokter bersama istri tersebut.