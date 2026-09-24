Oknum DPRD Mempawah Diduga Bakar Lahan, Ahmad Sahroni: Usut Tuntas

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta kepolisian mengusut tuntas kasus anggota DPRD Kabupaten Mempawah Choirussaib diduga terlibat pembakaran lahan, tanpa membedakan status yang bersangkutan.

Hal itu disampaikan Sahroni menanggapi langkah Polres Mempawah, Kalimantan Barat (Kalbar) menaikkan status penanganan kasus dugaan pembakaran lahan melibatkan Choirussaib dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Keputusan tersebut diambil polisi setelah melakukan gelar perkara awal, memeriksa sejumlah saksi, mengumpulkan alat bukti dengan melibatkan Laboratorium Forensik (Labfor).

"Polisi harus usut tuntas dan jangan tebang pilih. Jangan ada keistimewaan atau intervensi apa pun, apalagi kalau benar ada dugaan pembakaran untuk pembukaan lahan," kkata Sahroni, Kamis (25/9/2026).

DIa mengingatkan bahwa Presiden Prabowo sudah tegas meminta agar siapa pun yang terlibat karhutla ditindak tegas.

"Jadi, status sebagai pejabat jangan sampai membuat proses hukumnya berbeda. Justru harus makin keras karena dia pejabat publik yang seharusnya tahu aturan dan konsekuensi atas perbuatannya," tutur Sahroni.

Legislator Fraksi NasDem itu meminta Polri tidak berhenti pada pemeriksaan awal, tetapi terus mendalami motif, kepemilikan atau penguasaan lahan, serta kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat.

"Pengusutan harus terus dilanjutkan sampai terang benderang. Kalau terbukti sengaja membakar untuk membuka lahan, proses semua sesuai hukum dan bongkar juga siapa saja yang terlibat," ucapnya.