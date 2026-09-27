Oknum Guru di Situbondo Ini Malah Berbuat Asusila kepada Murid, duh

jpnn.com - Oknum ASN guru SMP berinisial KS (53) ditahan penyidik Polres Situbondo, Jawa Timur atas dugaan perbuatan asusila terhadap muridnya.

Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Selimat mengatakan sebelumnya penyidik telah melakukan serangkaian penyelidikan dan memperoleh dua alat bukti yang cukup, sehingga polisi melakukan penahanan terhadap tersangka KS (53).

"Setelah kami menerima laporan, penyidik Unit PPA langsung melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, dan didapatkan dua alat bukti yang cukup, kami amankan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku," ujar dia, Sabtu (26/9/2026).

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Kasus dugaan asusila itu sebelumnya dilaporkan oleh pihak keluarga korban pada 21 September 2026.

Dari keterangan keluarga korban, peristiwa tersebut terjadi dalam kurun waktu bulan September 2026 di sejumlah lokasi, di Situbondo dan Bondowoso.

AKP Selimat menceritakan, berdasarkan hasil penyelidikan tersangka diduga lebih dahulu membangun komunikasi secara intens dengan korban melalui aplikasi pesan WhatsApp.

Kemudian, tersangka KS menjemput korban menggunakan mobil dan mengajak korban ke sejumlah tempat.

Dalam perjalanan dan saat berada di beberapa lokasi itulah, tersangka diduga melakukan tindakan yang melanggar kesusilaan terhadap korban.