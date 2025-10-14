menu
Oknum Guru Honorer di Serang Cabuli Pelajar Laki-Laki SMP, Modusnya Begini
Petugas polisi saat mintai keterangan tersangka di Polres Serang, Banten, Selasa (14/10/2025). (ANTARA/HO-Polres Serang)

jpnn.com, SERANG - Seorang oknum guru honorer berinisial DB, 33, ditangkap karena diduga mencabuli siswa laki-laki di salah satu SMP di Kecamatan Kopo, Kabupaten Serang, Banten.

Kapolres Serang, AKBP Condro Sasongko, di Serang, Selasa, mengatakan tersangka diamankan di rumahnya di Desa Panyabrangan, Kecamatan Cikeusal, Senin (13/10) malam tanpa perlawanan.

"Pelaku kami amankan setelah menerima laporan dari pihak keluarga korban. Saat ini yang bersangkutan sedang menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Serang," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan sementara, perbuatan pencabulan tersebut dilakukan sebanyak empat kali saat kegiatan ekstrakurikuler di lingkungan sekolah.

Pelaku diduga memanfaatkan kedekatannya dengan korban untuk melancarkan aksinya.

"Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku melakukan perbuatan cabul karena dorongan nafsu," ungkapnya.

Pihaknya menambahkan bahwa, motif tersangka melakukan perbuatan tersebut karena memiliki kelainan orientasi seksual. 

"Motifnya karena pelaku memiliki penyimpangan orientasi seksual. Ia mengaku senang kepada sesama jenis, terutama terhadap anak laki-laki," jelasnya.

