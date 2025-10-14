Oknum Guru Penganiaya Siswa hingga Korban Meninggal di TTS Terancam Hukuman Berat
jpnn.com - Penyidik Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan (Polres TTS), Nusa Tenggara Timur menetapkan oknum guru YN (51) sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap R (10), siswa SD Inpres Desa Poli, Kecamatan Santian.
Diketahui siswa R meninggal dunia diduga akibat penganiayaan oleh pelaku.
Kapolres TTS AKBP Hendra Dorizen menyebut tersangka dijerat Pasal 80 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Dengan pasal itu, pelaku terancam pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda Rp 3 miliar.
“Ketentuan ini berlaku apabila kekerasan terhadap anak mengakibatkan kematian," kata AKBP Hendra Dorizen, Senin (13/10/2025).
Tersangka mengakui perbuatannya setelah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh atas tindakannya.
Seusai diperiksa tersangka langsung ditahan pada Jumat (10/10) pekan lalu.
AKBP Hendra mengatakan saat dilakukan pemeriksaan awal, YN sempat membantah melakukan penganiyaan terhadap muridnya.
Oknum guru YN (51) jadi tersangka kasus penganiayaan terhadap R (10), siswa SD Inpres Desa Poli, Kecamatan Santian yang meninggal dunia diduga dipukul batu.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Heboh Suami Bacok Istri di Musi Rawas, Begini Kejadiannya
- Terungkap Motif Heryanto Membunuh & Menyetubuhi Dina Pegawai Alfamart
- Pria di Tasikmalaya Menganiaya Istri yang Suka Main Medsos, Ada Motif Cemburu
- Ribut Gara-Gara Kaus, Pria di Banyuasin Tusuk Ipar Pakai Tojok Sawit
- Anggota Polsek Sagulung Diduga Aniaya Calon Istri yang Tengah Hamil, Propam Turun Tangan
- Alumni Laporkan Dugaan Pelecehan Seksual di SMK Pasundan 2 Bandung