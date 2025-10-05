Oknum Pegawai Resort di Bali Diduga Tembak Mati Seekor Anjing, Lirabica: Keji
jpnn.com - Finalis Miss Earth 2019 Lirabica mengecam aksi penembakan terhadap seekor anjing yang diduga dilakukan oknum pegawai salah satu resort, di Kecamatan Abang, Karangasem, Bali.
Kasus penembakan anjing itu sebelumnya viral di media sosial TikTok.
Aksi keji pelaku pun mendapat ribuan komentar kecaman dari masyarakat.
Lirabica yang juga dikenal sebagai pencinta hewan juga menyampaikan kecaman atas tindakan pelaku.
"Sungguh keji menyiksa makhluk Allah yang lemah," kata Lirabica kepada wartawan, Minggu (5/10/2025).
Atas kejadian itu, Lira bersama organisasi pencinta hewan meminta aparat Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Adityajaya beserta jajaran mengusut tuntas pelaku penembak anjing tersebut.
"Sungguh keji menyiksa makhluk Allah yang lemah dan kejahatan harus di hentikan. Ini menjadi pelajaran agar tidak menyakiti sesama mahluk ciptaan Allah," tutur Lirabica.(fat/jpnn)
Finalis Miss Earth 2019 Lirabica mengecam aksi penembakan terhadap seekor anjing yang diduga dilakukan oknum pegawai salah satu resort, di Karangasem, Bali.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ekspansi Bisnis di Indonesia, Radisson Hotel Group Gandeng Atiara Ubud Bali
- Keluarga Byron Dumschat Tidak Puas dengan Polisi Bali
- Banyak Pihak di Bali Menyalahkan Pariwisata Berlebihan jadi Penyebab Banjir
- Rocco Bersama Pencinta Hewan Kampanyekan Gerakan Anti-Jagal Mari Jaga di CFD Jakarta
- Amanaia Hadirkan Pernikahan di Tepi Danau Bernuansa Tradisional dengan Sentuhan Modern
- Rustini Muhaimin Salurkan Bantuan Sosial untuk Korban Banjir Besar di Bali