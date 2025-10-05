menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Oknum Pegawai Resort di Bali Diduga Tembak Mati Seekor Anjing, Lirabica: Keji

Finalis Miss Earth 2019 Lirabica kecam kasus penambakan anjing di Karangasem, Bali. Foto: supplied.

jpnn.com - Finalis Miss Earth 2019 Lirabica mengecam aksi penembakan terhadap seekor anjing yang diduga dilakukan oknum pegawai salah satu resort, di Kecamatan Abang, Karangasem, Bali.

Kasus penembakan anjing itu sebelumnya viral di media sosial TikTok.

Aksi keji pelaku pun mendapat ribuan komentar kecaman dari masyarakat.

Baca Juga:

Lirabica yang juga dikenal sebagai pencinta hewan juga menyampaikan kecaman atas tindakan pelaku.

"Sungguh keji menyiksa makhluk Allah yang lemah," kata Lirabica kepada wartawan, Minggu (5/10/2025).

Atas kejadian itu, Lira bersama organisasi pencinta hewan meminta aparat Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Adityajaya beserta jajaran mengusut tuntas pelaku penembak anjing tersebut.

Baca Juga:

"Sungguh keji menyiksa makhluk Allah yang lemah dan kejahatan harus di hentikan. Ini menjadi pelajaran agar tidak menyakiti sesama mahluk ciptaan Allah," tutur Lirabica.(fat/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

