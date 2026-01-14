Oknum Perwira Polda Gorontalo Diduga Melakukan Kekerasan Seksual
jpnn.com, GORONTALO - Seorang oknum perwira Polda Gorontalo diduga melakukan kekerasan seksual.
Oknum perwira berinisial AF itu telah dipanggil dan diperiksa Propam Polda Gorontalo.
"Propam Polda sampai saat ini masih melakukan pendalaman dan pemeriksaan terhadap dugaan-dugaan terkait dengan informasi tersebut," kata Kabid Humas Polda Gorontalo Kombes Desmont Harjendro, Rabu.
Kasus ini beredar dan ramai diperbincangkan di media sosial.
Menurut Desmont, terkait dengan fakta, bukti dan siapa saja korban yang menyampaikan laporan tersebut, saat ini juga masih terus didalami bahkan penyidik masih berupaya menggali informasi dari pihak-pihak terkait lainnya.
Oleh karena itu, untuk membuktikan seseorang bisa bersalah atau tidak, harus melalui proses yang tidak mudah serta memerlukan alat bukti hingga saksi yang bisa mempertanggungjawabkan kesaksian di mata hukum.
"Tentunya dalam setiap penanganan perkara, Polri tidak serta merta langsung mengambil keputusan hanya berdasarkan informasi yang belum tentu jelas kebenarannya, akan tetapi harus melewati berbagai prosedur dengan penuh kehati-hatian," kata dia.
Terlebih jika perkara tersebut melibatkan oknum anggota Polri, sehingga perlu adanya pembuktian yang bisa memenuhi unsur, baik itu pelanggaran disiplin profesi maupun tindak pidana.
Seorang oknum perwira Polda Gorontalo berinisial AF diduga melakukan kekerasan seksual.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Misteri Kematian Mahasiswi Unima, Ada Surat soal Pelecehan Seksual
- Pasutri Sontoloyo, Suami Paksa Karyawan Berhubungan Badan, Istri Merekam
- Gagal Banding dalam Kasus Kekerasan Seksual, Taeil Eks NCT Dihukum 3,5 Tahun Penjara
- Cukong Tambang Emas Ilegal di Gorontalo Tertangkap
- Kronologi Nasib Tragis Guru Honorer saat Kencan Pertama
- Tim Peneliti UI: Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Belum Berpihak kepada Korban