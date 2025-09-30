menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Riau » Oknum Perwira Polres Rohul Digerebeg di Rumah Dinas Bareng Istri Polisi, Alamak

Oknum Perwira Polres Rohul Digerebeg di Rumah Dinas Bareng Istri Polisi, Alamak

Oknum Perwira Polres Rohul Digerebeg di Rumah Dinas Bareng Istri Polisi, Alamak
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi oknum polisi. Foto: Ilustrasi. Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Seorang oknum anggota Polres Rokan Hulu (Rohul) berinisial Iptu LLN diduga terlibat kasus perselingkuhan dengan seorang wanita berinisial RA.

RA merupakan istri polisi berpangkat Aiptu di jajaran Polres Rohul.

Penggerebekan itu terjadi pada Jumat 26 September 2025 sekitar pukul 11.16 WIB di wilayah Polsek Rambah.

Baca Juga:

Informasi yang dihimpun, sejumlah personel kepolisian melakukan pengamanan terhadap Iptu LLN di rumah dinasnya yang tidak ditempati.

Dugaan perselingkuhan tersebut kemudian langsung ditangani secara internal Seksi Propam Polres Rohul.

“Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut,” Kapolres Rohul AKBP Emil Eka Putra Senin (29/9).

Baca Juga:

Selain itu, Satreskrim Polres Rohul juga turut mendalami laporan terkait dugaan perselingkuhan oknum polisi dengan seorang Bhayangkari itu.

“Setiap personel Polri wajib menjaga marwah institusi dengan menghindari perbuatan yang melanggar hukum, etika, maupun kode etik profesi,” tegas Emil.

Seorang perwira di Polres Rohul berinisial Iptu LLN digerebek di rumah dinas bareng istri polisi (Bhayangkari) pada hari Jumat. Mereka diduga selingkuh.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI