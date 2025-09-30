Oknum Perwira Polres Rohul Digerebeg di Rumah Dinas Bareng Istri Polisi, Alamak

jpnn.com - Seorang oknum anggota Polres Rokan Hulu (Rohul) berinisial Iptu LLN diduga terlibat kasus perselingkuhan dengan seorang wanita berinisial RA.

RA merupakan istri polisi berpangkat Aiptu di jajaran Polres Rohul.

Penggerebekan itu terjadi pada Jumat 26 September 2025 sekitar pukul 11.16 WIB di wilayah Polsek Rambah.

Informasi yang dihimpun, sejumlah personel kepolisian melakukan pengamanan terhadap Iptu LLN di rumah dinasnya yang tidak ditempati.

Dugaan perselingkuhan tersebut kemudian langsung ditangani secara internal Seksi Propam Polres Rohul.

“Saat ini sedang dilakukan pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut,” Kapolres Rohul AKBP Emil Eka Putra Senin (29/9).

Selain itu, Satreskrim Polres Rohul juga turut mendalami laporan terkait dugaan perselingkuhan oknum polisi dengan seorang Bhayangkari itu.

“Setiap personel Polri wajib menjaga marwah institusi dengan menghindari perbuatan yang melanggar hukum, etika, maupun kode etik profesi,” tegas Emil.