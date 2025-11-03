Oknum Polisi Bunuh Bu Dosen, Motif Hubungan Asmara

jpnn.com, BUNGO - Dosen perempuan tewas dibunuh di sebuah perumahan di Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Jambi, Sabtu (1/11).

Polisi melakukan penyelidikan dan menangkap seorang polisi sebagai pelaku pembunuhan.

Pelaku ditangkap di Kabupaten Tebo oleh tim gabungan Satreskrim Polres Bungo dan Polres Tebo pada Minggu (2/11).

"Dari hasil penyelidikan dan bukti yang kami kumpulkan, dapat dipastikan pelaku pembunuhan dan dugaan pemerkosaan terhadap korban merupakan anggota (kepolisian) aktif. Saat ini pelaku telah kami amankan dan sedang menjalani pemeriksaan intensif," kata Kapolres Bungo AKBP Natalena Eko Cahyono didampingi Wakil Bupati Bungo Tri Wahyu Hidayat, Minggu.

Natalena menjelaskan hasil autopsi di RSUD Hanafie Bungo menunjukkan ada tanda-tanda kekerasan fisik pada wajah, kepala, bahu, dan leher korban, serta indikasi kuat adanya kekerasan seksual.

Temuan tersebut memperkuat dugaan bahwa korban diperkosa sebelum dibunuh.

Dari hasil penyelidikan, petugas menemukan keterlibatan langsung oknum anggota Polri berinisial W yang berdinas di Polres Tebo. Setelah dilakukan interogasi, pelaku mengakui perbuatannya.

Menurut Natalena, motif sementara diduga dipicu oleh masalah pribadi dan hubungan asmara antara pelaku dan korban.