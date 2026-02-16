Oknum Polisi di Tangerang Terbukti Terlibat Penipuan, Sanksinya Demosi
jpnn.com, KOTA TANGERANG - Salah satu anggota Polresta Tangerang, Polda Banten berinisial Bripka AI dijatuhi sanksi demosi setelah terbukti terlibat kasus penipuan atau penggelapan mobil rental.
"Itu sudah putusan, demosi penahanan khusus atau penahanan di penjara itu kalau polisi namanya penempatan khusus," kata Kasi Paminal Polresta Tangerang, AKP Imam Ruspandi di Tangerang, Senin.
Oknum polisi tersebut dilaporkan atas dugaan penggelapan mobil rental dengan modus menggadaikan unit mobil berjenis Toyota Calya berwarna putih dengan nomor polisi B 2479 JUL yang disewanya ke orang lain senilai Rp 25 juta.
Imam menyebut atas perkara itu oknum anggota Polresta Tangerang tersebut telah menjalani sidang disiplin Polri.
Berdasarkan laporan dari dua korban dalam kasus penipuan dan terdapat satu korban lain yang berkaitan dengan permasalahan utang piutang.
"Ada korban lainnya bernama ibu Tati, uangnya dipinjam kurang lebih Rp 50 juta, tetapi belum dikembalikan," ucapnya.
Dia mengungkapka meski telah dijatuhi sanksi demosi oknum polisi tersebut masih akan menjalani proses hukum atas perkara tindak pidana yang ditangani langsung oleh Satreskrim Polresta Tangerang.
"Kami masih menunggu proses dari reskrim untuk pidana umumnya," kata dia.
Seorang polisi di Tangerang mendapatkan sanksi demos setelah terbukti melakukan penipuan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Oknum Polisi Brigadir LR Tembak Warga di Waena, Begini Kejadiannya
- Polda Sumsel Tangkap 2 Pencuri Mobil Dengan Modus Pelanggan Fiktif
- Penipuan Bermodus Polisi Gadungan di Purworejo, Begini Kejadiannya
- Insanul Fahmi Resmi Berdamai dengan Inara Rusli Terkait Laporan Dugaan Penipuan
- Simak 4 Langkah Cermat Memilih Mobil Bekas Agar Terhindar dari Penipuan
- Polres Bengkalis Grebek Pesta Narkoba di Hotel, 3 Oknum Polisi Ditangkap