jpnn.com - Penyidik Polres Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, telah menahan seorang oknum polisi Briptu VIT yang diduga melakukan penipuan uang terhadap warga setempat, dengan nilai mencapai puluhan juta.

Kapolres Kepulauan Anambas AKBP Misbachul Munir menyebut penahanan dan proses hukum terhadap oknum polisi tersebut telah dilakukan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Dia menegaskan penahanan tersebut merupakan bentuk komitmen Polres Kepulauan Anambas dalam menegakkan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap anggota kepolisian yang diduga melakukan pelanggaran.

Briptu VIT diproses melalui dua jalur hukum, yakni pemeriksaan internal oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) serta proses pidana oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim).

Dia menjelaskan Propam menangani dugaan pelanggaran kode etik profesi Polri yang dilakukan oleh anggota kepolisian itu.

Sementara itu, Satreskrim menangani dugaan tindak pidana yang dilakukan terduga pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

AKBP Misbachul mengatakan penindakan terhadap anggota yang melanggar merupakan bagian dari upaya pembenahan internal dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

"Terduga pelaku sudah kami tahan. Jika terbukti melakukan tindak pidana, yang bersangkutan akan diproses melalui jalur pidana umum. Selain itu, sanksi terberat yang dapat dijatuhkan adalah pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH)," ucapnya, Rabu (25/11/2026).