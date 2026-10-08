Oknum PPPK Paruh Waktu Ditahan Polres Anambas, Kasusnya Berat

jpnn.com - NATUNA - Oknum aparatur sipil negara (ASN) pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu di Kecamatan Kute Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, berinisial H ditahan polisi karena diduga mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.

"Terduga diamankan pada Rabu sore (7/10) di sebuah rumah di Kecamatan Kute Siantan, Kabupaten Kepulauan Anambas," kata Kapolres Kepulauan Anambas AKBP Misbachul Munir dikonfirmasi dari Natuna, Kamis (8/10).

Dia menjelaskan bahwa dalam penggeledahan, polisi menemukan satu plastik bening berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,62 gram. Polisi juga mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan penggunaan narkotika.

"Dengan diamankan terduga, membuktikan bahwa hukum tidak pandang bulu dan berlaku bagi siapa saja," ungkap perwira menengah Polri, itu.

Kasatresnarkoba Polres Kepulauan Anambas Iptu Kristian mengatakan penangkapan terduga dilakukan setelah polisi memperoleh informasi terkait dugaan penyalahgunaan narkotika oleh yang bersangkutan di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Menurut dia, barang bukti lain yang ditemukan di antaranya, satu set alat isap sabu-sabu atau bong, pipet kecil, pipa kaca, gunting, tiga korek api, satu unit telepon seluler serta uang tunai.

"H bersama barang bukti kemudian dibawa ke Mapolres Kepulauan Anambas untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut," ucapnya.

Dia menjelaskan bahwa pihaknya juga telah melakukan pemeriksaan urine terhadap terduga, dengan hasil positif mengandung narkotika.