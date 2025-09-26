menu
Oknum TNI Pemukul Karyawan Zaskia Adya Mecca Akhirnya Diamankan

Zaskia Adya Mecca. Foto dok jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) Jaya, Letkol Czi Anto Indriyanto mengonfirmasi adanya kasus pemukulan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI terhadap Faisal, karyawan dari artis Zaskia Adya Mecca.

Peristiwa tersebut bermula dari perselisihan lalu lintas di jalan raya antara korban dan pelaku.

Faisal yang sedang mengantar anak Zaskia Adya Mecca untuk berangkat sekolah terlibat perselisihan, hingga berujung mengalami tindak kekerasan.

Menurut Anto, prajurit yang diduga terlibat dalam kasus ini telah diamankan.

Dia menegaskan penanganannya kini berada di bawah Detasemen Polisi Militer Jaya-2.

“Yang bersangkutan sudah diamankan di Denpom Jaya-2 untuk proses penanganan selanjutnya,” kata Anto saat dihubungi, Kamis (26/9) malam.

Anto menyebutkan penyidik militer telah memanggil sejumlah saksi yang melihat langsung kejadian untuk dimintai keterangan.

Langkah ini dilakukan agar kronologi peristiwa dapat dipastikan secara jelas dan obyektif.

Oknum anggota TNI diamankan seusai melakukan pemukulan terhadap karyawan aktris Zaskia Adya Mecca.

