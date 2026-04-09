Oktasari Sabil Pimpin Konsolidasi Gerindra Papua Barat Daya, Targetkan Penambahan Kursi di 2029
jpnn.com, SORONG - DPD Partai Gerindra Provinsi Papua Barat Daya menggelar rapat konsolidasi internal di Kantor Sekretariat DPD, Kota Sorong, Rabu (8/4).
Pertemuan ini menjadi langkah awal partai dalam menyusun strategi pemenangan untuk Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2029.
Kegiatan strategis ini dihadiri oleh jajaran pengurus DPD, pengurus DPC dari enam kabupaten/kota, anggota DPRD aktif, serta tokoh eksekutif seperti Wakil Bupati Sorong Selatan dan Wakil Bupati Tambrauw.
Ketua DPD Gerindra Papua Barat Daya, Hj. Oktasari Sabil, menegaskan bahwa perapian struktur internal menjadi prioritas utama saat ini.
Menurutnya, kesolidan kader adalah kunci untuk mencapai target politik, terutama dalam upaya menambah perolehan kursi legislatif.
“Konsolidasi ini menjadi momentum untuk memperkuat internal dan memastikan seluruh kader bergerak dalam satu garis perjuangan,” ujar Oktasari Sabil di hadapan para pengurus.
Ia menekankan bahwa target penambahan kursi hanya dapat tercapai melalui soliditas dan kerja politik yang terorganisir hingga ke tingkat akar rumput.
Gerindra Papua Barat Daya, lanjutnya, menargetkan mendapatkan satu kursi di DPR RI serta perolehan minimal satu kursi di setiap daerah pemilihan, baik DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten/kota.
