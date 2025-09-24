OKU Selatan Banjir Bandang, 3 Rumah Hanyut, Tarzan Meninggal
jpnn.com - OKU SELATAN - Banjir bandang melanda Kecamatan Sindang Danau, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
Peristiwa ini berawal hujan deras yang terjadi pada Selasa (23/9) sekitar pukul 02.00 WIB.
Akibatnya, sungai besar pun meluap. Tiga unit rumah hanyut dan tiga orang dilaporkan hilang terbawa arus.
Tak hanya itu, peristiwa tersebut juga menelan tiga orang korban jiwa atas nama Tarzan, Nur, dan Lina.
Kepala Kantor SAR Palembang Raymond Konstantin mengungkapkan bahwa pihaknya sudah memerintahkan timnya berangkat ke lokasi dengan membawa peralatan SAR guna melakukan pencarian terhadap korban.
"Kemarin sekitar pukul 11.00 WIB dua orang korban atas nama Tarzan dan Nur, keduanya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan sudah diserahkan kepada pihak keluarga," ujar Raymond, Rabu (24/9).
Tersisa satu orang korban lagi atas nama Lina yang saat ini masih dilakukan pencarian oleh Tim SAR Gabungan.
"Proses pencarian terdiri dari enam Search and Rescue Unit (SRU)," kata Raymond.
Hujan deras yang terjadi pada Selasa (23/9/2025) dini hari menyebabkan air sungai di Kecamatan Sindang Marga alami banjir bandang, akibatnya 3 orang hilang.
