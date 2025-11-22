OKX Luncurkan CeDeFi: Satu Aplikasi, Akses Tanpa Batas ke Pasar CEX

jpnn.com, JAKARTA - Platform kripto global OKX hari ini resmi meluncurkan CeDeFi, fitur inovatif terbaru di aplikasi OKX yang memungkinkan pengguna mengakses jutaan token di berbagai blockchain melalui satu aplikasi terpadu.

Dengan integrasi langsung ke DEX di jaringan Base, Solana, dan X Layer (jaringan layer-2 yang dikembangkan OKX), fitur ini membawa pengalaman trading kripto ke level baru — memadukan kenyamanan bursa tersentralisasi (CeFi) dan kemandirian penuh dari decentralized finance (DeFi).

Ekosistem Trading Terpadu: CeFi dan DeFi dalam Satu Tampilan

Melalui CeDeFi, pengguna kini dapat berpindah secara mulus antara orderbook tersentralisasi dan pasar terdesentralisasi. Semua aktivitas trading dapat dikelola dalam satu tampilan portofolio terpadu, memungkinkan pengguna mengawasi performa aset mereka dengan mudah dan efisien.

Dengan satu langkah sederhana untuk mengatur passkey, pengguna mendapatkan akses langsung ke data harga real-time dan dapat mengeksekusi transaksi dengan keamanan selfcustody serta eksekusi harga terbaik dari lebih dari 100 pool likuiditas global.

Inovasi Baru: Wallet Otomatis dengan Keamanan Self-Custody

Fitur CeDeFi secara otomatis membuat wallet non-kustodial saat pengguna mengaktifkan perdagangan DEX, memberikan kontrol penuh atas aset mereka. Wallet ini dilengkapi teknologi passkey, menjamin keamanan sekaligus kemudahan dalam mengelola aset digital tanpa perlu mengingat seed phrase.

Selain itu, pengguna kini dapat mencari token baru langsung dari aplikasi OKX melalui fitur global search bar, mirip dengan pengalaman di wallet populer seperti Rainbow dan Phantom.