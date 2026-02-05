OKX Rilis PoR ke-39, 1:1 Coverage dan 100%+ Reserves

jpnn.com, JAKARTA - Salah satu bursa kripto global terkemuka OKX kembali menegaskan komitmen terhadap transparansi dan keamanan aset pengguna dengan merilis Proof of Reserves (PoR) ke-39 secara berturut-turut, yang diverifikasi secara independen oleh Hackenclub dan dipublikasikan untuk publik.

Dalam laporan PoR ke-39 ini, OKX mencatat lebih dari $30,6 miliar aset utama (primary assets) dan menunjukkan bahwa seluruh aset pengguna didukung melalui rasio 1:1, dengan cadangan (reserve ratio) 100%+.

Laporan ini juga telah diverifikasi secara independen oleh Hackenclub dan dipublikasikan secara terbuka untuk memastikan pengguna serta pemangku kepentingan dapat mengakses informasi tersebut secara transparan.

Dalam snapshot PoR ke-39, OKX melaporkan rasio cadangan di atas 100% untuk aset-aset utama, dengan perincian Bitcoin (BTC): 105%, OKX memegang 126.770 BTC dibandingkan total aset pengguna, Ethereum (ETH): 105%, OKX memegang 1,58 juta ETH dibandingkan total aset pengguna, Tether (USDT): 106%, OKX memegang 10,38 miliar USDT dibandingkan total aset pengguna, USD Coin (USDC): 100%, OKX memegang 1,44 miliar USDC dibandingkan total aset pengguna.

Rangkaian publikasi PoR bulanan ini menegaskan bahwa OKX terus menjaga ketahanan platform melalui kebijakan cadangan yang dapat diuji, serta standar operasional yang disiplin dalam pengelolaan aset pengguna.

Sejalan dengan komitmen OKX terhadap standar keamanan dan transparansi, laporan PoR ke-39 tetap mengandalkan teknologi zk-STARK (Zero-Knowledge Proof) untuk memungkinkan pengguna memverifikasi bahwa aset mereka tercakup sepenuhnya.

Teknologi ini memberikan kemampuan kepada pengguna untuk melakukan verifikasi cadangan secara mandiri, tanpa membuka data sensitif atau informasi pribadi.

Dengan pendekatan ini, OKX memastikan bahwa transparansi yang diberikan kepada publik tetap sejalan dengan standar keamanan data dan perlindungan privasi.