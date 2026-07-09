Olah Limbah Pisang Jadi Produk, SMP Fatubaa Juara AHS Competition 2026

jpnn.com, JAKARTA - Kompetisi AIA Healthiest Schools (AHS) menunjukkan bagaimana para pelajar di kawasan Asia Pasifik mengubah gaya hidup sehat menjadi aksi nyata yang mendorong perubahan perilaku berkelanjutan.

SMP IL Kapten Fatubaa di Desa Fatubaa, Indonesia, berhasil meraih Juara Utama AIA Healthiest Schools Competition 2026 dan memperoleh hadiah senilai US$40.000.

Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan sekolah mengintegrasikan pendidikan lingkungan, kewirausahaan, dan keterlibatan masyarakat melalui pemanfaatan limbah kulit pisang menjadi es krim, kompos, dan pupuk cair yang telah memberikan manfaat bagi lebih dari 1.000 orang.

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Memasuki tahun keempat penyelenggaraannya, kompetisi ini merupakan inisiatif utama dalam program AIA Healthiest Schools (AHS) yang mendorong peserta didik berusia 5–16 tahun menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari melalui empat pilar utama, yaitu pola makan sehat, gaya hidup aktif, kesehatan mental, dan keberlanjutan.

SMP IL Kapten Fatubaa terpilih sebagai Pemenang Regional setelah menyisihkan hampir 1.000 karya dari berbagai negara di kawasan Asia Pasifik, jumlah partisipasi tertinggi sejak program ini diluncurkan. Penghargaan tersebut diumumkan dalam seremoni regional yang diselenggarakan di Bangkok, Thailand.

AIA Healthiest Schools Competition menantang sekolah untuk mengubah gagasan terbaik mereka mengenai kesehatan dan kesejahteraan menjadi aksi nyata.

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Dengan menerapkan pembelajaran untuk menjawab tantangan di kehidupan sehari-hari, para siswa tidak hanya membangun kebiasaan hidup sehat, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi sekolah maupun masyarakat di sekitarnya.

"AIA Healthiest Schools Competition merupakan program terbesar di Asia dalam bidangnya dan membantu generasi muda mengambil peran aktif terhadap kesehatan mereka dengan mengubah pengetahuan menjadi tindakan nyata. Di seluruh kawasan, kita melihat meningkatnya tingkat kurangnya aktivitas fisik, kualitas nutrisi yang menurun, serta meningkatnya tekanan terhadap kesehatan mental anak muda. Berbagai bukti menunjukkan bahwa intervensi sejak dini dapat memberikan dampak yang bertahan lama. Melalui program ini, para siswa membangun kebiasaan hidup sehat sekaligus mengembangkan keterampilan hidup penting seperti kreativitas, kemampuan memecahkan masalah, dan kerja sama,” kata Head Judge of the AIA Healthiest Schools Competition sekaligus AIA Group Chief Marketing Officer Stuart A. Spencer.