Olaharaga Ringan Bantu Imun Tubuh Bangkit saat Pancaroba

jpnn.com, JAKARTA - BMKG menyebutkan pancaroba kini sulit diprediksi dan durasinya tak menentu sehingga batas musim kemarau dan musim hujan pun tidak pasti. Dengan begitu, masyarakat semakin diimbau untuk lebih siap hadapi musim peralihan atau pancaroba.

Intensitas tinggi dan durasi pancaroba yang lama bisa berpotensi mengganggu sistem imun tubuh, tentunya juga berpotensi mengganggu rencana mengisi musim libur sekolah Desember 2025 ini.

Head Of Business Upper Respiratory & Women Health - Public aRelations, PT Bintang Toedjoe Andry Mahyudi mengatakan turut merasakan perbedaan ini.

“Musim pancaroba seperti ini rentan membuat tumbang karena tubuh tidak hanya disibukkan kegiatan sehari-hari, tetapi harus senantiasa beradaptasi cepat terhadap perubahan cuaca yang drastis," ungkap Andry dikutip, Sabtu (6/12).

Dokter umum sekaligus health influencer dr. Ikram Syah Maulana menjelaskan perubahan suhu drastis dan cuaca tak menentu membuat masyarakat lebih banyak di dalam ruangan.

Dokter Ikram menjelaskan berbagai dampak pancaroba bagi kesehatan. “Dampak utamanya, gangguan pernapasan seperti batuk dan flu lebih tinggi karena mudahnya penyebaran virus dan bakteri. Tidak hanya hujan,

panas ekstrem juga dapat menyebabkan dehidrasi berat dan berujung bisa syok hipovolemik, yaitu kondisi medis darurat yang terjadi ketika tubuh kehilangan sejumlah besar darah atau cairan, membuat jantung tidak dapat memompa cukup darah untuk memenuhi kebutuhan tubuh," ungkap dr. Ikram.

Dia menyebutkan agar tidak tumbang apalagi menjelang cuti bersama, tubuh dan mood sama-sama harus dipersiapkan untuk menghadapi musim pancaroba.