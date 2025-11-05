menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » ABC Indonesia » ABC Indonesia » Olahraga, Politik Bebas Aktif & Standar Ganda Komite Olimpiade Internasional

Olahraga, Politik Bebas Aktif & Standar Ganda Komite Olimpiade Internasional

Olahraga, Politik Bebas Aktif & Standar Ganda Komite Olimpiade Internasional
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Dalam jawabannya kepada ABC Indonesia, IOC menyebut keputusan pemerintah terkait visa tidak dapat disamakan dengan keputusan federasi olahraga dalam menentukan kriteria kelayakan atlet. (Supplied: IOC)

Kabar itu mengangetkan dan memantik reaksi publik yang luas: Indonesia terancam tidak bisa menjadi tuan rumah pesta olahraga dunia, juga tuan rumah perhelatan atau konferensi olahraga dunia.

Komite Olimpiade Internasional (IOC) akhirnya memutuskan untuk "mengakhiri segala bentuk dialog" dengan Komite Olimpiade Nasional Indonesia "mengenai penyelenggaraan Olimpiade, Olimpiade Remaja, acara Olimpiade, atau konferensi di masa mendatang."

Federasi olahraga internasional juga diminta untuk tidak mengizinkan Indonesia menjadi tuan rumah acara-acara olahraga bertaraf dunia.

Baca Juga:

Gara-garanya, Indonesia tidak memberikan visa bagi tim senam Israel untuk berlaga di Kejuaraan Senam Artistik Dunia yang berlangsung di Jakarta.

IOC mengatakan larangan ini akan tetap berlaku hingga badan pengatur Indonesia dapat memberikan "jaminan yang memadai bahwa mereka akan mengizinkan akses ke Indonesia bagi semua peserta, terlepas dari kewarganegaraannya, untuk hadir."

Ancaman IOC ini, meski belum terealisasi, membawa kita kembali ke awal tahun 1960-an, karena ini bukan pertama kalinya Indonesia "melawan" dalam ajang olahraga. 

Baca Juga:

Sukarno dan perlawanan olahraga

Saat Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games Keempat pada 1962, Sukarno menolak keikutsertaan Israel dan Taiwan.

Ini dilakukannya untuk menjawab keinginan dan solidaritas pada negara-negara Arab dan Tiongkok.

Komite Olimpade dituding menerapkan standa ganda karena menghukum Rusia, tetapi tidak Israel, dalam mengikuti pertandingan olahraga internasional

Sumber ABC Indonesia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI