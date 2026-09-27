Olahraga Sekaligus Hiburan, Holywings Peduli Gelar Senam Poco-Poco

jpnn.com, MANADO - Holywings Peduli kembali mengadakan kegiatan sosial yang memadukan olahraga, hiburan, dan kepedulian terhadap masyarakat.

Kali ini, Holywings Peduli menggelar Senam Poco-Poco di Dragon Manado pada 26 September 2026.

Kegiatan yang diikuti warga dengan penuh antusias itu tidak hanya menjadi ajang olahraga bersama, tetapi juga diisi dengan berbagai permainan menarik yang membuat suasana semakin meriah.

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Peserta diajak mengikuti sejumlah games dengan hadiah menarik, mulai dari sepeda, TWS, power bank, sembako, hingga voucher makan di outlet Holywings.

Khusus untuk hadiah voucher makan, Holywings Peduli menyediakan voucher dengan nominal yang cukup besar, yakni mulai dari Rp1 juta hingga Rp2 juta. Beragam hadiah tersebut diberikan untuk menambah semangat dan keseruan peserta selama mengikuti rangkaian acara.

Senam Poco-Poco dipilih sebagai kegiatan utama karena dapat dilakukan secara berkelompok dan relatif mudah diikuti oleh masyarakat dari berbagai usia.

Dengan iringan musik dan gerakan yang dilakukan bersama-sama, peserta tidak hanya mendapatkan manfaat aktivitas fisik, tetapi juga dapat menikmati suasana kebersamaan.

Senam secara rutin dapat membantu menjaga kebugaran tubuh, meningkatkan koordinasi gerak, melatih kelenturan, serta membantu menjaga kesehatan jantung. Sementara itu, olahraga bersama juga menjadi sarana bagi masyarakat untuk saling berinteraksi dan mempererat hubungan antarwarga.