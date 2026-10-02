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Ole Romeny Jadi Dalang Hujan Gol Timnas Indonesia, Bangladesh Dibuat Kocar-Kacir

Ole Romeny Jadi Dalang Hujan Gol Timnas Indonesia, Bangladesh Dibuat Kocar-Kacir
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Striker Timnas Indonesia Ole Romeny (jersei merah) saat pertandingan melawan Bangladesh. Foto : Ricardo/JPNN.com.

jpnn.com - Ole Romeny tampil sebagai salah satu sosok penting dalam pesta gol Timnas Indonesia ke gawang Bangladesh pada laga terakhir Grup A FIFA ASEAN Cup 2026.

Bukan lewat jumlah gol, penyerang tersebut justru menjadi penghubung utama yang membuat lini depan Garuda begitu produktif.

Timnas Indonesia menang telak 9-2 atas Bangladesh dalam laga penentuan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

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Mitchell Baker menjadi pemain yang paling mencuri perhatian setelah memborong lima gol.

Namun, kontribusi Romeny tidak kalah mencolok. Pemain Fortuna Sittard tersebut mencatatkan empat asis sepanjang pertandingan dan terlibat langsung dalam sebagian besar gol yang tercipta.

Empat Assist Ole Romeny

Romeny tampil dengan peran yang cukup berbeda. Dia tidak hanya menjadi pemain yang menunggu peluang di depan gawang, tetapi aktif membuka ruang dan memberikan umpan yang memudahkan rekan-rekannya mencetak gol.

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Tiga asis Romeny mengarah kepada Baker yang kemudian menyelesaikannya menjadi gol. Satu asis lainnya diberikan kepada Luke Vickery pada menit ke-90.

Drama Kelolosan hingga Menit Akhir

Kemenangan besar saja belum cukup untuk membuat Indonesia bisa bernapas lega. Pada pertandingan lain, Malaysia juga meraih kemenangan besar dengan skor 6-0 atas Singapura.

Ole Romeny tampil sebagai salah satu sosok penting dalam pesta gol Timnas Indonesia ke gawang Bangladesh pada laga terakhir Grup A FIFA ASEAN Cup 2026.

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