Oleh-oleh Khas Pontianak Kini Bisa Dikirim Pakai Lion Parcel 

jpnn.com, PONTIANAK - Lion Parcel terus menghadirkan berbagai solusi yang mendukung distribusi produk lokal sekaligus memudahkan masyarakat mengakses kuliner khas dari berbagai daerah di Indonesia.

Seiring meningkatnya permintaan dari luar kota, pelaku usaha kuliner dan oleh-oleh Pontianak pun mengandalkan layanan pengiriman untuk memperluas jangkauan pasar.

Chief Marketing Officer Lion Parcel, Kenny Kwanto mengatakan Lion Parcel berkomitmen mendukung pelaku usaha lokal untuk menjangkau pasar yang lebih luas melalui layanan logistik yang andal.

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"Pontianak adalah salah satu contoh bagaimana produk lokal dapat berkembang lebih luas ketika didukung distribusi yang tepat. Untuk mendukung kebutuhan pengiriman makanan yang cenderung time sensitive, Lion Parcel menghadirkan layanan BOSSPACK dengan estimasi pengiriman satu hari untuk rute Pontianak-Jakarta dengan tarif mulai dari Rp25.000 per kilogram," ujar Kenny.

Selain itu, sebagai bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap produk kuliner lokal, Lion Parcel juga menghadirkan fitur Kulioner pada aplikasi Lion Parcel.

Fitur ini memungkinkan pelanggan membeli beragam kuliner khas dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Pontianak, seperti seperti kue lapis, chai kue/choi pan, kue bingke, lempok durian, hingga hekeng, yang nantinya akan dikirim menggunakan Lion Parcel.

Untuk menikmati layanan ini, pelanggan cukup download aplikasi Lion Parcel dan melakukan pemesanan langsung melalui menu Kulioner.

Salah satu yang menggunakan jasa Lion Parcel yakni toko oleh-oleh Alfa Lim yang menyediakan beragam produk khas Pontianak.