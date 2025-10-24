Olga Lydia Terlibat, Festival Band Berani Beda Segera Digelar

jpnn.com, JAKARTA - Festival Band Berani Beda akan digelar di Graha Pemuda Katedral, Jakarta pada 21 November 2025 mendatang.

Acara tersebut diadakan oleh Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan (HAK) KWI serta Yayasan Tirta Bersemi bekerja sama Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP).

Festival Band Berani Beda bertujuan untuk memberikan wadah perjumpaan bagi musisi dengan latar belakang agama, ras, maupun generasi yang berbeda.

Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan (HAK) KWI bertugas mengelola hubungan antara Gereja Katolik dengan berbagai agama dan kepercayaan di Indonesia.

Komisi tersebut berperan penting dalam menjalin hubungan baik, dialog, dan kerja sama antar umat beragama, serta mengamati isu-isu kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Sementara itu, ICRP memiliki komitmen sebagai Rumah Bersama dalam mewujudkan perdamaian dan menciptakan forum dialog dan ruang perjumpaan atas keberagaman, dengan menjunjung tinggi martabat nilai-nilai kemanusiaan.

Mengapa HAK KWI dan ICRP memilih mengadakan festival band? Sebab, musik adalah media universal yang sanggup merangkul pribadi dari berbagai latar belakang yang berbeda. Musik mempunyai bahasa yang unik untuk mengatasi perbedaan. Maka dipilihlah band sebagai media untuk ajang pertemuan bagi insan-insan kreatif.

Aktris sekaligus model, Olga Lydia pun terlibat sebagai koordinator kegiatan Festival Band Berani Beda.