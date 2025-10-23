Oli Federal Racing Matic Kini Full Synthetic API SN, Mesin Makin Galak dan Terlindungi

jpnn.com, JAKARTA - Federal Oil meluncurkan pelumas Federal Racing Matic Full Synthetic dengan standar API SN, peningkatan signifikan dari versi sebelumnya yang membawa performa mesin ke level lebih tinggi.

“Federal Racing Matic Full Synthetic dengan sertifikasi API SN adalah jawaban kami atas kebutuhan konsumen Indonesia yang semakin mengutamakan performa dan keandalan,” kata Market Development General Manager PT. EMLI Rommy Averdy Saat, dalam keterangannya, Kamis (23/10).

“Dengan standar API SN dan teknologi full synthetic, kami menghadirkan pelumas yang tidak hanya unggul secara teknis, tetapi juga memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengendara.”

Peningkatan ke standar API SN bukan sekadar label baru. Formulasi ini menjanjikan perlindungan mesin lebih baik dari keausan, oksidasi, dan sludge, serta menjaga kebersihan mesin lebih optimal.

Ditambah lagi, kandungan fosfor yang lebih rendah membantu melindungi katalisator mesin modern, sementara tingkat volatilitas yang terkontrol membuat oli tak mudah menguap.

Tak berhenti di situ, teknologi full synthetic juga menjadi kunci ketahanan oli di suhu ekstrem.

Molekulnya lebih stabil, pelumasan lebih halus, dan tenaga mesin pun terasa lebih responsif.

Oli Federal Racing Matic API SN kini sudah tersedia di jaringan distributor dan bengkel resmi Federal Oil Center (FOC) di seluruh Indonesia.