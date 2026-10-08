Oli IPONE Shogun 2R Disiksa Ribuan Rider di Malang Adventure Trail

jpnn.com, JAKARTA - Ratusan mesin dua tak meraung saling bersahut-sahutan di kawasan Jambuluwuk Bromo Poshtel, Malang, pekan lalu.

Di tengah atmosfer liar Malang Adventure Trail (MAT) 2026 yang diikuti lebih dari 1.200 rider dari seantero Nusantara, ada yang beda dari aroma gas buang kali ini.

IPONE Indonesia memboyong lini pelumas terbaru mereka, Shogun 2R, dan langsung melemparnya ke "kawah candradimuka".

Baca Juga: Motul Merilis IPONE Shogun 2R di Malang Adventure Trail 2026

Tak tanggung-tanggung, sekitar 1.500 tester pack dibagikan cuma-cuma.

Bensin dicampur, tangki diisi, dan oli berteknologi 100% Synthetic Ester ini langsung disiksa di trek enduro yang terkenal tak kenal ampun.

Ajang MAT yang identik dengan rute ekstrem memang jadi panggung pembuktian paling pas.

Baca Juga: IPONE Berbagi Edukasi Perihal Perawatan Motor di ICS 2026

Oli IPONE Shogun 2R sendiri dirancang khusus menahan siksaan putaran mesin tinggi, menjaga oil film tetap tebal, sekaligus menekan gesekan saat dapur pacu dipaksa bekerja di titik nadir.

Sensasinya langsung dirasakan para peserta di lapangan.