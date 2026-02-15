Oli Motul Telah Memenuhi Standar Performa API SQ, Ini Kelebihannya

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia International Motor Show 2026 menjadi panggung penting bagi PT. Motul Indonesia Energy untuk menegaskan komitmennya di industri pelumas nasional.

Motul menghadirkan inovasi produk sekaligus pengalaman interaktif bagi pengunjung.

Sorotan utama kehadiran Motul tahun ini ialah perkenalan lini oli mobil yang telah memenuhi standar performa API SQ.

Spesifikasi terbaru dengan tuntutan lebih ketat dibanding generasi sebelumnya.

Standar tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan mesin modern yang mengedepankan efisiensi bahan bakar, performa optimal, serta perlindungan terhadap risiko Low Speed Pre-Ignition (LSPI), terutama pada mesin berteknologi turbo dan downsizing.

Managing Director Motul Indonesia, Welmart Purba, menegaskan bahwa perkembangan teknologi kendaraan menuntut kualitas pelumas ikut berevolusi.

Menurutnya, API SQ menjadi jawaban atas kebutuhan perlindungan maksimal tanpa mengorbankan DNA performa yang menjadi kekuatan Motul.

Beberapa produk yang mendapat peningkatan standar ini antara lain Multigrade Plus, Multipower Plus, H-Tech 100 Plus, NGEN Hybrid, hingga Motul 300V, dengan pilihan viskositas lengkap untuk berbagai teknologi mesin terbaru.