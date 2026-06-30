Oliver dan Altaf Sabet P1-P2 ROK Asia 2026 di Bawah Naungan Dewa United

jpnn.com, SENTUL - Dua pembalap junior asal Indonesia mampu menyabet podium P1 dan P2 di gelaran kejuaraan ROK Asia 2026.

Oliver Sini dan Altaf Ridwan, dua pembalap di bawah naungan Dewa United adalah pebalap yang lahir dari angkatan yang sama, yaitu kelas kadet 2022 dan Mini Rok 2023.

Keduanya kini berada di satu tim yang sama, berhasil menjaga dominasi nama Indonesia di kejuaraan Asia dengan memenangkan dua kelas paling bergengsi di Final A dan Final B kelas Junior.

Baca Juga: Sandiaga Uno Sebut Pebalap F1 Powerboat Akan Tinggal Lebih Lama di Toba

Baik Oliver dan Altaf, sudah menjaga konsistensi sejak kualifikasi dengan Oliver menjadi Pole sitter dengan waktu tercepat. Altaf, sedikit sial, mengalami kendala teknis mesin sehingga harus start dari posisi 13.

Namun sedari heats berlangsung sampe dengan super heats, Oliver dan Altaf berhasil menjaga pace dan kecepatan sehingga membuat keduanya berhasil menguasai row terdepan saat balapan final, hal tersebut terus dijaga oleh keduanya sampai dengan garis finis, membuat oliver memenangkan final dengan Altaf menjadi juara kedua.

Sejak musim balap 2022/2023, Oliver sudah fokus untuk mendalami balapan di kejuaraan eropa, khususnya di Italia. Oliver telah menunjukan kehebatannya dengan menunjukan performa positif di kejuaraan eropa maupun dunia sejak 2023 sampai dengan saat ini. Oliver bahkan pernah menjadi pebalap pabrikan OTK saat masih di kelas mini.

Altaf, memilih jalur berbeda dari Oliver, selepas 2023, Altaf mengikuti balapan di Australia dan sebagian Asia dengan mengikuti kejurnas di Indonesia di tahun 2024 dan 2025.

Altaf menimba ilmu dari Prokarting, tim yang berbasis di Melbourne. Namun khusus di 2026 Altaf akan mewakili Indonesia di seri FIA Junior Championship di Belgia dan Italia sedangkan Oliver akan mengikuti kejuaraan Eropa dengan membawa bendera Prema Racing.