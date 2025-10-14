menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Olla Ramlan Sempat Pingsan, Aufar Hutapea: Dia Sayang Banget Sama Ibunya

Olla Ramlan Sempat Pingsan, Aufar Hutapea: Dia Sayang Banget Sama Ibunya

Olla Ramlan Sempat Pingsan, Aufar Hutapea: Dia Sayang Banget Sama Ibunya
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Aufar Hutapea menanggapi soal Olla Ramlan yang sempat pingsan saat mengetahui kabar duka atas meninggalnya ibu kandungnya itu. ilustrasi. Foto: Firda Junita/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Aufar Hutapea menanggapi soal Olla Ramlan yang sempat pingsan saat mengetahui kabar duka atas meninggalnya ibu kandung, yaitu Tis'ah Djahri.

"Saya juga baru dengar tadi. Makanya saya buru-buru ke sini, saya tadi ada acara. Dia (Olla) sayang banget sama ibunya, sayang banget. Makanya mungkin, syok. Makanya, saking dekat dan sayangnya," ujar Aufar Hutape di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Minggu (12/10).

Mantan suami Olla Ramlan itu menyebut bahwa mendiang Tis'ah Djahri merupakan sosok yang dekat dengan semua orang.

Baca Juga:

Aufar pun mengingat satu nasihat dari mendiang ibunda Olla Ramlan itu semasa hidup.

"Saya ingat banget omongannya satu, jangan lupakan salat. Dia sayang banget sama semua keluarga soalnya," tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, dia lantas mendoakan yang terbaik untuk mendiang Tis'ah Djahri.

Baca Juga:

Dia berdoa agar mendiang ibu Olla Ramlan itu diampuni segala dosa-dosanya.

"Semoga diampuni segala dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, dan dihindarkan dari siksa kubur, diterima di sisi Allah," kata Aufar Hutapea.

Aufar Hutapea menanggapi soal Olla Ramlan yang sempat pingsan saat mengetahui kabar duka atas meninggalnya ibu kandungnya itu.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI