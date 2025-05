Olla Ramlan Ungkap Sosok Pertama yang Tahu Dirinya Lepas Hijab

jpnn.com, JAKARTA - Keputusan artis Olla Ramlan untuk melepas hijab menuai sorotan publik dan memicu beragam respons dari netizen.

Dalam pernyataannya di media sosial, Olla menyampaikan bahwa aktris sekaligus sahabatnya, Dewi Sandra, menjadi orang pertama yang dia beri tahu mengenai keputusan tersebut.

Dalam sesi tanya jawab melalui Instagram Story, Rabu (28/5), Olla mengungkap bahwa Dewi Sandra tetap memberikan dukungan meski tidak secara terbuka mengomentari pilihannya.

"At least she said, she still LOVE me! No matter what," tulis Olla merespons pertanyaan netizen soal reaksi Dewi.

Olla menjelaskan bahwa keputusannya untuk membuka hijab adalah bentuk tanggung jawab pribadi kepada Tuhan.

"Pertanggungjawaban aku ke Allah SWT langsung," ujarnya, menegaskan bahwa langkah tersebut tidak diambil secara sembarangan.

Meski menuai kritik, Olla tampak mantap dengan keputusannya. Dia mengunggah refleksi diri lewat foto hitam putih bersama ketiga anaknya, menggambarkan perjuangannya sebagai ibu tunggal yang terus berusaha kuat demi keluarga.

"Tak pernah terbayang sebelumnya bahwa aku akan menjalani hidup sebagai ibu sekaligus ayah untuk tiga buah hatiku. Kadang lelah, sering menangis diam-diam, tapi tidak pernah menyesal," tulisnya.