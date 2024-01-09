menu
Olympiacos Membantah Kabar Mehdi Taremi Gabung Tentara Iran

Penyerang Timnas Iran Mehdi Taremi. Foto: Instagram/mehditaremiofficial9.

jpnn.com - JAKARTA - Kabar Mehdi Taremi bergabung dengan tentara Iran dibantah oleh klub Yunani, Olympiacos. Wakil Presiden Klub Yunani Olympiacos Kostas Karapapas membantah kabar bahwa Mehdi Taremi bergabung dengan tentara Iran setelah perang  Iran melawan AS dan Israel makin hebat.

"Korban pertama dari perang selalu kebenaran. Jangan percaya berita palsu. Mari kita menghormati baik para atlet maupun semua orang yang tanah airnya sedang dalam konflik," kata Krapapas seperti dikutip  media Turki Fanatik pada Selasa. 

Sebelumnya media Turki, Haberler, melaporkan  penyerang tim nasional Iran itu  bersiap meninggalkan Olympiacos dan bergabung dalam angkatan bersenjata Iran. 

Baca Juga:

Mehdi yang juga mantan penyerang Inter Milan itu terakhir masih masuk skuad Olympiacos  menghadapi Panserraikos dalam Liga Super Yunani pada Minggu (1/3).

Taremi yang mengawali laga dari bangku cadangan  pada menit ke-75 menggantika Gelson Martins.

Taremi mengantarkan Olympiacos memetik kemenangan 2-1 atas Panserraikos.

Baca Juga:

Bomber Iran  itu tengah menemukan kembali performanya setelah sempat menghilang kala berseragam Inter Milan.

Di Liga Super Yunani, Taremi sudah mengemas 10 gol dan tiga assit dari 16 pertandingan. Dia juga membuat  dua gol dan dua assit dalam Liga Champions. (antara/jpnn)

Klub Yunani Olympiacos membantah dengan tegas kabar Mehdi Taremi bergabung dengan tentara Iran.


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

