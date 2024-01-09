Olympiacos Membantah Kabar Mehdi Taremi Gabung Tentara Iran

jpnn.com - JAKARTA - Kabar Mehdi Taremi bergabung dengan tentara Iran dibantah oleh klub Yunani, Olympiacos. Wakil Presiden Klub Yunani Olympiacos Kostas Karapapas membantah kabar bahwa Mehdi Taremi bergabung dengan tentara Iran setelah perang Iran melawan AS dan Israel makin hebat.

"Korban pertama dari perang selalu kebenaran. Jangan percaya berita palsu. Mari kita menghormati baik para atlet maupun semua orang yang tanah airnya sedang dalam konflik," kata Krapapas seperti dikutip media Turki Fanatik pada Selasa.

Sebelumnya media Turki, Haberler, melaporkan penyerang tim nasional Iran itu bersiap meninggalkan Olympiacos dan bergabung dalam angkatan bersenjata Iran.

Mehdi yang juga mantan penyerang Inter Milan itu terakhir masih masuk skuad Olympiacos menghadapi Panserraikos dalam Liga Super Yunani pada Minggu (1/3).

Taremi yang mengawali laga dari bangku cadangan pada menit ke-75 menggantika Gelson Martins.

Taremi mengantarkan Olympiacos memetik kemenangan 2-1 atas Panserraikos.

Bomber Iran itu tengah menemukan kembali performanya setelah sempat menghilang kala berseragam Inter Milan.

Di Liga Super Yunani, Taremi sudah mengemas 10 gol dan tiga assit dari 16 pertandingan. Dia juga membuat dua gol dan dua assit dalam Liga Champions. (antara/jpnn)