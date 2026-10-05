OM New Eleng Membawa Cerita Emak ke Tengah Pasar

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik OM New Eleng bersiap menghadirkan karya terbaru melalui video klip yang berjudul Emak.

Berkonsep sederhana dan dekat dengan kehidupan masyarakat, video musik tersebut bakal dirilis pada 9 Oktober 2026.

OM New Eleng memilih pasar tradisional sebagai latar utama video Emak. Pilihan tersebut bukan sekadar untuk menghadirkan visual yang berbeda, tetapi menjadi bagian dari cerita .yang ingin disampaikan melalui karya ini.

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Pasar menjadi ruang yang menggambarkan kehidupan masyarakat secara nyata: tempat orang bekerja, berdagang, berinteraksi, mencari nafkah, dan menjalani kehidupan sehari-hari.

Dalam video Emak, suasana pasar tidak hanya menjadi latar belakang. Aktivitas pedagang, pembeli, lingkungan pasar, serta berbagai interaksi masyarakat menjadi bagian dari visual yang membangun cerita.

Melalui konsep tersebut, OM New Eleng berusaha menghadirkan video yang terasa natural, sederhana, dan membumi. Cerita kemudian berpusat pada sosok seorang emak dan hubungan dengan anaknya.

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Kehidupan yang sederhana menjadi gambaran bagaimana seorang ibu menjalani perjuangan dan memberikan kasih sayang kepada keluarganya. Pemilihan pasar sebagai lokasi juga memperkuat pesan tersebut. Di tempat seperti inilah banyak sosok ibu menjalani aktivitasnya setiap hari, bekerja dan berjuang untuk keluarga.

Sesuai dengan judulnya, lagu Emak membawa cerita tentang sosok ibu yang memiliki tempat istimewa dalam kehidupan.