Ombdusman Ditantang Sidak Lapas di Bawah Standar, Jangan yang Mewah Saja

jpnn.com, JAKARTA - Dosen STIH Litigasi Reza Indragiri Amriel menyebutkan Ombudsman pada Rabu (23/9) kemarin menggegerkan dunia dengan temuan tentang keberadaan ruangan dan bangunan mewah di dalam area Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat.

Diketahui, petugas Ombudsman pada Rabu menyidak Lapas IIA Cibinong dan menemukan rumah mawah yang di dalamnya terdapat kamar berkategori kelas atas.

Namun, Reza mempertanyakan kerja Ombudsman untuk menyidak fasilitas lapas yang di bawah standar.

"Bagaimana dengan ruangan-ruangan dalam lapas yang masih berada di bawah standar?Menu makanan napi sudah memadai? Program pembinaan berjalan tepat sasaran," tanya dia melalui layanan pesan, Kamis (24/9).

Psikolog forensik itu juga mempertanyakan keberanian Ombudsman untuk bersyara ketika menemukan lapas di bawah standar.

"Napi yang memanfaatkan sarana prasarana kelas rendah semacam itu jumlahnya pasti jauh lebih banyak," kata Reza.

Dia mengatakan napi yang mendapat layanan buruk selama di lapas seharusnya bisa ditindaklanjuti Ombudsman.

Reza mengatakan Ombusman wajib menindaklanjuti laporan dari napi ketika mereka menerima fasilitas tak memadai.