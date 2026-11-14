Ombudsman Awasi Rekrutmen CASN

jpnn.com - Ombudsman RI (ORI) menegaskan komitmen mengawal rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) agar bersih, transparan, dan bebas malaadministrasi.

Anggota Ombudsman RI Radian Syam menyampaikan sepanjang 2022 hingga 12 November 2026, ORI menerima 1.790 laporan masyarakat terkait seleksi CASN.

Dari jumlah tersebut, 1.098 laporan berasal dari penyelenggaraan seleksi di lingkungan pemerintah kabupaten/kota, dengan sebaran tahun penerimaan terdiri atas 280 laporan pada 2022, 275 laporan pada 2023, 610 laporan pada 2024, 534 laporan pada 2025, dan 91 laporan pada 2026 (ongoing).

"Seleksi CASN menjadi substansi yang paling banyak dilaporkan, dengan penundaan berlarut dan penyimpangan prosedur sebagai bentuk malaadministrasi yang paling sering ditemukan," ujar Radian, Jumat (13/11/2026).

Menurut Radian, terdapat sejumlah titik rawan yang perlu mendapat perhatian. Pada tahap penetapan formasi, risiko yang muncul berupa formasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan instansi serta kualifikasi pendidikan yang multitafsir.

Kemudian pada tahap pengumuman dan pendaftaran, kata dia, persoalan dapat berupa persyaratan yang rumit dan multitafsir hingga gangguan pada sistem pendaftaran.

Sementara itu dalam seleksi administrasi dan masa sanggah, ia mengungkapkan titik rawan meliputi proses verifikasi yang tidak seragam serta sanggahan yang tidak dijawab tepat waktu.

Pada tahap seleksi kompetensi, dia menuturkan pelaksanaan tes non-CAT yang kurang transparan serta perangkat dan fasilitas ujian yang tidak standar juga perlu menjadi perhatian.