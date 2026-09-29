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Ombudsman dan Kalapas Cibinong Silang Pendapat Soal CCTV Rumah Mewah, Siapa yang Harus Dipercaya?

Ombudsman dan Kalapas Cibinong Silang Pendapat Soal CCTV Rumah Mewah, Siapa yang Harus Dipercaya?
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Petugas berjaga di depan rumah yang sebelumnya diperiksa secara mendadak oleh Ombudsman RI di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (24/9/2026). (ANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYA)

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Ombudsman Republik Indonesia (RI) Syafrida Rachmawati mengatakan rumah mewah di area Lapas Kelas IIA Cibinong sebenarnya memiliki kamera pengintai atau CCTV.

Hal demikian diketahui Syafrida setelah anggota Ombudsman menggelar sidak ke Lapas Kelas IIA Cibinong, Rabu (23/9).

"Waktu itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV, ya, ada sebenarnya," ujarnya menjawab awak media di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9).

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Namun, kata Syafrida, Ombudsman belum bisa menyimpulkan kemungkinan CCTV dalam rumah mewah masih berfungsi atau tidak.

"Apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak tahu," ujarnya.

Sebelumnya, Kalapas Kelas IIA Cibinong Wisnu Hani Putranto menyebut rumah mewah yang berstatus kediaman dinas tak memiliki CCTV.

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Hal demikian dikatakan Wisnu saat hadir dalam rapat bersama Komisi XIII di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/9).

Mulanya, anggota Komisi XIII Yanuar Arif Wibowo mempersoalkan figura koruptor Jimmy Masrin berada di rumah area Lapas Kelas IIA Cibinong. 

Ombudsman RI menyebut rumah mewah di area Lapas Kelas IIA Cibinong memiliki CCTV, meski fungsi barang belum diketahui.

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