Ombudsman & Menteri Agus Absen Rapat di Komisi XIII, Legislator: Ini Tidak Tuntas

jpnn.com, JAKARTA - Perwakilan Ombudsman dan Menteri Imipas Agus Andrianto terpantau tak hadir ketika Komisi XIII menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/9).

Adapun, rapat dihadiri Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Imipas Mashudi dan Kalapas nonaktif Kelas IIA Cibinong Wisnu Hani Putranto.

Komisi XIII sebelumnya mengundang Ketua Ombudsman Nuzran Joher untuk membahas heboh sidak lembaga tersebut ke Lapas Kelas IIA Cibinong.

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Anggota Komisi XIII DPR RI Yan Permenas Mandenas menjadi legislator yang menyoroti ketidakhadiran perwakilan Ombudsman saat rapat.

Mulanya, Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya selaku pemimpin RDP membuka kegiatan dengan agenda membahas temuan Ombudsman berupa rumah mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong.

Yan kemudian menginterupsi rapat dengan menyoroti ketidakhadiran perwakilan Ombudsman dalam RDP.

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"Rapat kali ini, karena ibaratnya ini kita rapat cuma formalitas numpang lewat doang. Ombudsman yang bikin masalah ini pertama tidak ada," kata dia dalam RDP, Senin ini.

Legislator fraksi Gerindra itu menuturkan kehadiran Ombudsman menjadi penting, karena menjadi lembaga yang mengungkap persoalan di Lapas Kelas IIA Cibinong.