Ombudsman Sebut Rumah Mewah di Lapas Cibinong Ditempati Koruptor Jimmy Masrin

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Ombudsman Republik Indonesia (RI) Syafrida Rachmawati menyebutkan pihaknya menduga rumah dengan fasilitas premium di Lapas Kelas IIA Cibinong ditempati koruptor Jimmy Masrin.

"Ya, sementara dugaan seperti itu. Nanti hasilnya ditanyakan ke pihak Kementerian Imipas," kata Syafrida ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9).

Dia mengatakan dugaan itu diperkuat dengan temuan bingkai foto Jimmy Masrin saat Ombudsman sidak rumah mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong.

"Itu fotonya ada," ujarnya.

Toh, kata Syafrida, asisten di Ombudsman sempat berhadapan dengan Jimmy sebelum bersembunyi dalam ruangan saat proses sidak.

"Sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami," ujarnya.

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Sebelumnya, Dirjen Pemasyarakatan (Dirjenpas) Kemen Imipas Mashudi menyebut total 16 bangunan berada di area Lapas Kelas IIA Cibinong berstatus rumah dinas.

Dia menyebut 3 dari 16 di antaranya sudah tercatat di Kemenkeu sebagai aset negara dan sisanya masih dalam proses pelaporan.