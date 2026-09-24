Ombudsman Temukan 'Kamar Mewah' di Lapas Cibinong, DPR Desak Kalapas Ditindak Tegas
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira meminta Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menindak tegas Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong menyusul temuan terbaru Ombudsman.
“Menteri Imipas dan Dirjen Lapas perlu mengambil tindakan tegas terhadap Kalapas dan petugas-petugas yang terlibat,” kata Andreas kepada awak media, Kamis (24/9).
Diketahui, Ombudsman pada Rabu (23/9) kemarin menyidak Lapas Kelas IIA Cibinong, Jawa Barat (Jabar) dan menemukan rumah mewah yang di dalamnya terdapat kamar berkategori suite dan deluxe.
Ombudsman menemukan setidaknya empat bangunan dengan fasilitas mirip apartemen di dekat rumah dinas Kalapas IIA Cibinong yang berada di luar blok hunian warga binaan.
Tim Ombudsman juga menemukan pemukiman lain di bagian belakang lapas yang disebut menyerupai vila dan dihuni warga binaan.
Saat diperiksa, terungkap bangunan itu dilengkapi ruang tamu, kamar, dapur, televisi, AC, serta perlengkapan rumah tangga seperti kulkas.
Andreas meminta tindak lanjut secara terbuka dan menyeluruh dari temuan Ombudsman di kawasan Lapas Kelas IIA Cibinong.
"Identitas pengguna dan peruntukan fasilitas tersebut belum dapat dipastikan, kami minta ada penyelidikan secara menyeluruh,” kata legislator fraksi PDI Perjuangan itu.
Menteri Imipas Agus Andrianto diharapkan menindak tegas Kepala Lapas Kelas IIA Cibinong menyusul temuan terbaru Ombudsman.
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