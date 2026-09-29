Ombudsman Ungkap Pungli Rp250 Juta terkait Penggunaan Ponsel di Rutan Pondok Bambu
jpnn.com - Ombudsman Republik Indonesia (RI) rupanya melaksanakan pengawasan ke Rutan Kelas I Pondok Bambu selain sidak terhadap Lapas Cibinong di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/9).
Satu di antara temuannya, Ombudsman menemukan informasi adanya pungutan liar (pungli) di Rutan Kelas I Pondok Bambu yang mencapai Rp250 juta soal penggunaan ponsel.
Hal demikian disampaikan anggota Ombudsman Republik Indonesia (RI) Syafrida Rachmawati dalam rapat bersama Komisi II di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (29/9).
Mulanya, dia mengatakan pengawasan di Rutan Kelas I Pondok Bambu dilaksanakan pada 15 September 2026.
"Tim sidaknya adalah saya sendiri, kemudian dibantu oleh Keasistenan Utama 1 yang membidangi politik dan keamanan dan Keasistenan Utama 2 yang membidangi penegakan hukum," ujarnya dalam rapat, Selasa.
Syafrida mengatakan Ombudsman dalam pengawasan menemukan Blok C dan D Rutan Kelas I Pondok Bambu berkategori penuh.
"Blok C dan D yang Overcrowded, sedangkan untuk Blok A relatif normal," ungkapnya.
Syafrida mengatakan Karutan Kelas I Pondok Bambu berjanji bakal melaksanakan penataan dan penempatan warga binaan setelah temuan Blok C dan D yang penuh.
Ombudsman RI menerima informasi kasus pungli penggunaan ponsel sebesar Rp250 juta ketika melakukan pengawasan di Rutan Pondok Bambu.
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