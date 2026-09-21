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OMC BNPB Sasar Muba dan Muara Enim, 1 Ton NaCI Disiapkan

OMC BNPB Sasar Muba dan Muara Enim, 1 Ton NaCI Disiapkan
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Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan (Dalkarhut) Wilayah Sumatera Ferdian Krisnanto. Foto: Cuci Hati/JPNN.com.

jpnn.com, PALEMBANG - Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) BNPB di Sumatera Selatan kembali dilaksanakan pada Senin (21/9/2026).

Penerbangan menggunakan pesawat Cessna Caravan 208B dengan registrasi PK-SCH.

Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan (Dalkarhut) Wilayah Sumatera Ferdian Krisnanto mengatakan penerbangan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan OMC di Sumatera Selatan.

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"Penerbangan ini merupakan misi OMC Sumatera Selatan dengan area penyemaian di wilayah Musi Banyuasin dan Muara Enim," kata Ferdian.

Penerbangan sortie kedua tersebut dijadwalkan berangkat dari Palembang pada pukul 15.35 WIB dan kembali pada pukul 17.35 WIB.

Pesawat diterbangkan Capt M Akbar bersama First Officer Hedwig, serta didampingi flight scientist Fadli dan Adinda.

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Ferdian menjelaskan, penyemaian dilakukan pada area dengan radial 180-360 dan jarak 30-70 nautical mile dari Palembang. Pesawat akan beroperasi pada ketinggian 8.000 hingga 12.000 kaki.

"Untuk bahan semai yang disiapkan sebanyak 1.000 kilogram NaCI," jelas Ferdian.

Sebanyak 1 ton NaCI disiapkan untuk operasi modifikasi cuaca (OMC). OMC tersebut akan disemaikan di wilayah Musi Banyuasin dan Muara Enim.

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